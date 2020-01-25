«На нее сильно наорали, потому что не выучила»: подробности гибели 15-летней девушки из Уфы

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:13:21+03:00

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В Уфе 15-летняя школьница покончила с собой. По предварительной информации, все случилось вечером 21 января. Мама обнаружила свою дочь в бессознательном состоянии и вызвала «скорую». Врачи сообщили, что девушка впала в кому. Спасти ее не удалось. Сегодня стало известно, что Регина (имя изменено – прим. авт.) написала предсмертную записку, в которой обвинили в своей смерти учителя. «КП-Уфа» удалось пообщаться со знакомыми погибшей и выяснить, что же могло случиться на самом деле.

Как оказалось, Регина переехала в Уфу вместе с мамой совсем недавно. В девятый класс новой школы она перевелась только в ноябре 2019 года. С некоторыми из одноклассников девушка даже не успела толком сдружитья или хотя бы пообщаться. Именно поэтому школьники скорее были удивлены произошедшим, чем шокированы или опустошены – с новенькой попросту еще никто не сблизился.

– Она мало с кем разговаривала. Спокойная была, как серая мышка. Боялась отвечать на уроках, – рассказал один из ребят. – Но одноклассники у нас нормальные. Не будут ни за что обижать других.

По словам парня, девушку бы обязательно поддержали, если б она об этом попросила, «никто просто не знал, о чем и как с ней разговаривать.

Что касается конфликта с учителем, то он, действительно, имел место быть. Однако на глазах у других детей всего один раз: «На нее сильно наорали, потому что не выучила. У нас конкретно этот учитель дико строгий касательно этого момента. Говорили, что еще было что-то личное. Но я этого сам не видел, поэтому точно сказать не могу», – поделился другой подросток.

– Слухов и сплетен разной степени абсурдности о причинах суицида Регины ходит множество: одни говорят, что она якобы сделала это из-за парня, другие – из-за одного учителя, третьи – из-за ссоры с матерью. Я считаю, что у нее просто было дико депрессивное состояние, которое обострилось на фоне переезда, – предположила знакомый.

В день, когда стало известно о смерти девушки, в школу были приглашены два психолога. Они проводили среди детей тесты и опросы. Буквально на днях специалисты сообщили результаты: у шести человек из класса наблюдаются признаки депрессии.

ИСТОЧНИК KP.RU