«Оказалась в отделении для "смертников"»: жительницу Башкирии, оставшуюся умирать в одиночестве, увезли из дома

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:47:25+03:00

Изменить размер текста: A A

История Любови Герасимовой из Салавата, оставшейся умирать в одиночестве после смерти мужа-опекуна, получила неожиданное продолжение. Ранее «КП-Уфа» сообщала, что женщина – инвалид-колясочник: она не может самостоятельно есть, ходить, готовить и убираться. Родственников и детей у Любови нет. Раньше, до начала 2020 года, за ней ухаживал супруг, но совсем недавно он скончался. С тех пор она осталась совсем одна. В отчаянии она обратилась к знакомой, и та попыталась взять ситуацию в свои руки: написала письмо на имя главы Башкирии с призывом о помощи. Администрация города вроде как взяла вопрос на контроль. К женщине даже приезжали волонтеры. Им она рассказала, что хочет одного – человека, который будет за ней ухаживать. С тех пор прошли считанные дни, и все стало намного хуже: Любовь положили в паллиативное отделение – для безнадежно больных людей.

– Сначала все пошло хорошо, подключились даже волонтеры, мне звонили с какого-то сказочного дома интерната, обещая ее забрать. Прошел день и вдруг пошли какие-то бредовые отписки и то передавали через волонтеров, видно знали, что со мной это не прокатит, ведь мы знакомы с Любой 27 лет, и я уж точно знаю, что все это ложь, – рассказала Расима.

По словам женщины, отписки чиновников были откровенно «смешными», якобы в доме с бедствующей женщиной проживают мама и свекровь, которые за ней ухаживают, что за ней смотрит сын и что она – Любовь – выгнала соцработников и дала письменный отказ от дома-инвалидов.

– Хотела бы я на это посмотреть, у нее совсем не работают руки. Повторяю, если кто еще из министерства не услышал в первом обращение, Люба-адекватный, нормальный человек, просто беспомощный, ей не надо денег, не надо продуктов, просто нужен уход.

Накануне для Любови вызвали «скорую». Фельдшер отказался забирать женщину в больницу. Сказал, что придет врач и даст направление в паллиативное отделение – для безнадежно больных людей.

– Врач пришел, выписал направление, даже соцработник нарисовался помочь собрать вещи в больницу, сегодня приехал водитель скорой помощи и вместе с соседкой в одеяле погрузили Любу в машину. Так она оказалась в отделении для "смертников". Не знаю, что будет дальше с Любой, куда ее определят после больницы, ничего неизвестно, - говорит подруга несчастной.

Вчера, по словам женщины, в соцслужбе ей сообщили, что Любовь подлечат и закрепят за ней двух соцработников на постоянную основу. Однако Расима уже не верит «бредовым» отпискам.

ИСТОЧНИК KP.RU