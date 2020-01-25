2020-01-25T14:45:44+03:00
Происшествия

Полиция и Росгвардия Башкирии задержали мужчину во время покупки огнестрела

Правоохранители организовали целую спецоперацию [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ИА "Башинформ"фото: ИА "Башинформ"
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В Белорецком районе Башкирии сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину прямо во время покупки боевого оружия. О спецоперации рассказали в пресс-службе МВД.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий при попытке приобретения через посредника одной единицы огнестрельного оружия [автомата] оперативниками задержан 34-летний житель Белорецкого района. Оружие он намеревался купить за 35 тысяч рублей, – сообщили в силовом ведомстве.

Полицейские также установили, что задержанный пытался прикупить еще и пистолет с боеприпасами. Зачем ему нужен целый арсенал, мужчина объяснить сотрудникам не смог. Известно, что ранее его привлекали к ответственности за кражу и причинение телесных повреждений.

В отношении любителя огнестрела отдел дознания районного МВД возбудил уголовное дело за незаконное приобретение оружия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Башкирии во время покупки оружия задержали мужчину // 25.01..

ИСТОЧНИК KP.RU

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