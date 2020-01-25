2020-01-25T14:17:33+03:00
Общество

Городские службы Уфы принялись сносить ледовые городки

Из-за непозволительно высокой температуры скульптуры стали хрупкими
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба уфимской администрациифото: пресс-служба уфимской администрации
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В Уфы приступили к демонтажу ледовых городков. Такое решение приняла городская комиссия после объезда новогодних площадок, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Дело в том, что в последние дни в городе держалась едва ли не плюсовая температура – это приводило к интенсивному таянию ледовых фигур. Большинство фигур стали более хрупкими. В мэрии также отметили, что демонтаж конструкций – в первую очередь вопрос безопасности горожан.

Ледовые городки радовали уфимцев около двух месяцев. Площади стали местом притяжения в новогоднюю ночь и праздничные каникулы.

Кстати, на днях сообщалось, что администрация намерена снести еще и скульптуры ArtTerria с улицы Ленина. Однако, несмотря на документальное подтверждение, мэр Ульфат Мустафин опроверг эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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