Городские службы Уфы принялись сносить ледовые городки
В Уфы приступили к демонтажу ледовых городков. Такое решение приняла городская комиссия после объезда новогодних площадок, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Дело в том, что в последние дни в городе держалась едва ли не плюсовая температура – это приводило к интенсивному таянию ледовых фигур. Большинство фигур стали более хрупкими. В мэрии также отметили, что демонтаж конструкций – в первую очередь вопрос безопасности горожан.
Ледовые городки радовали уфимцев около двух месяцев. Площади стали местом притяжения в новогоднюю ночь и праздничные каникулы.
Кстати, на днях сообщалось, что администрация намерена снести еще и скульптуры ArtTerria с улицы Ленина. Однако, несмотря на документальное подтверждение, мэр Ульфат Мустафин опроверг эту информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU