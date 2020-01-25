2020-01-25T13:57:20+03:00
Происшествия

Момент ограбления уфимского храма попал на видео

Двое неизвестных похитили ювелирные украшения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот с записи видеонаблюденияскриншот с записи видеонаблюдения
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В Уфе двое неизвестных похитили ювелирные украшения. Момент кражи попал в объектив камеры наружного наблюдения. Об этом сообщает МВД Башкирии.

На записи видно, как двое мужчин заходят в храм и крадут драгоценностей, которые прихожане приносили для пожертвования. После преступления один из них убежал пешком, а второй – уехал на вазоской «четырнадцатой» серебристого цвета. Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «грабеж».

В полиции сообщили приметы злоумышленников:

Первый: на вид 25-30 лет, рост – 165-170 см. Был одет в спортивные штаны темного цвета, темную куртку с белым рисунком и надписями.

Второй: на вид 30-35 лет, рост – 165-170 см. Короткая стрижка (почти лысый). Был одет в синюю кофту, спортивные штаны со светлыми лампасами и темную обувь.

Если вы узнали разыскиваемых, сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или по телефонам дежурных частей: (347) 279-39-02 (по Башкирии), (347) 237-19-60 (по Уфе) или 02.

Двое неизвестных ограбили храм в Уфе // 25.01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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