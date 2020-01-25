Минздрав Башкирии передумал платить медикам, отговорившим делать аборт

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:39:55+03:00

Ранее предполагалось, что акушеры будут выплачивать по пять тысяч за каждую сохраненную беременность.

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Минздрав Башкирии открестился от идеи дополнительных выплат медикам, отговорившим рожениц делать аборт. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства.

– Проект Межведомственной программы «Подари мне жизнь» на 2020-2024 годы на официальном сайте Минздрава РБ был опубликован в устаревшей редакции. В настоящее время такие выплаты не планируются, – написано на официальном сайте министерства.

Напомним, ранее предполагалось, что по программе Минздрава «Подари мне жизнь», направленного на повышение рождаемости, акушерам и гинекологам будут платить по пять тысяч рублей за каждую сохраненную беременность. На эти цели даже определили ежегодный бюджет в размере 5 млн рублей. Однако, как оказалось в итоге, проект было решено свернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU