Минздрав Башкирии передумал платить медикам, отговорившим делать аборт
Минздрав Башкирии открестился от идеи дополнительных выплат медикам, отговорившим рожениц делать аборт. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства.
– Проект Межведомственной программы «Подари мне жизнь» на 2020-2024 годы на официальном сайте Минздрава РБ был опубликован в устаревшей редакции. В настоящее время такие выплаты не планируются, – написано на официальном сайте министерства.
Напомним, ранее предполагалось, что по программе Минздрава «Подари мне жизнь», направленного на повышение рождаемости, акушерам и гинекологам будут платить по пять тысяч рублей за каждую сохраненную беременность. На эти цели даже определили ежегодный бюджет в размере 5 млн рублей. Однако, как оказалось в итоге, проект было решено свернуть.
ИСТОЧНИК KP.RU