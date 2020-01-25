Во дворе жилого дома в Уфе под землю провалился мусоровоз

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:45:18+03:00

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Мусоровозам в Уфе работать мешают не только припаркованные у контейнеров машины, но и карстовые провалы. В столице Башкирии прямо перед жилым домом на улице Сельской Богородской под землю провалилась часть машины коммунальной службы. Водитель техники – сколько ни пытался – не смог выбраться из западни.

Вытащить махину из карстового провала получилось только при помощи автокрана. Фотографии с места происшествия в популярных сообществах «ВКонтакте» опубликовали очевидцы.

– Про калину уже шутки кончились? – иронизирует уфимец, напомнив о культовой «Ладе Калина».

Напомним, история с канувшей в небытие легковушкой прогремела на всю страну в ноябре 2016 года. Тогда под машиной обвалилась земля, и она улетела в образовавшийся провал за несколько минут. Найти ее так и не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU