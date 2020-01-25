2020-01-25T09:39:59+03:00
Происшествия

В Башкирии за решетку отправили банду наркотороговцев, на четверых они совершили 51 преступление

В материалах дела – 200 томов, опрошено более 150 свидетелей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фигуранты дела получили от 7 до 20 лет "строгача"Фигуранты дела получили от 7 до 20 лет "строгача"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нефтекамске вынесли приговор банде наркоторовцев. Их признали виновными в 51 преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Дело тянулось еще с декабря 2016 года, когда сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали группу лиц, занимавшихся сбытом наркотиков. С поличным были взяты шесть человек. Полицейские изъяли наркотиков общим весом в более чем 700 грамм.

Во время расследования выяснилось, что организованная преступная группа сбывала наркотики сразу в нескольких районах: Краснокамском, Калтасинском, Янаульском, а также в Нефтекамске. Сделки они совершали «бесконтактным способом с использованием систем обмена мгновенными сообщениями и электронными платежными системами».

Перед судом следователями были допрошены более 150 свидетелей и составлены более 200 томов материалов дела. Судья признал четырех участников группы виновными. Им дали от 7 до 20 лет «строгача». Двоим фигурантам назначен штраф на миллион рублей и на 200 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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