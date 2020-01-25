«Вся трясется, в шоке, рычит»: в Уфе хозяйка выкинула на мороз собаку, с которой прожила семь лет

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:17:24+03:00

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Уфимка выбросила на мороз маленькую собаку, с которой прожила семь лет.

Историю об очередном случае жестокого обращения с животными рассказала зоозащитница Елена Жданова. Она рассказала, что накануне ей позвонили неравнодушные люди и попросили забрать домашнюю таксу, которая мерзнет на улице.

– Хозяйка избила таксу и выбросила. В подъезд приказала не пускать. Говорит – «убью». Приезжаю. Сидит малышка, вся трясётся, в шоке, плачет, рычит. Я звоню в квартиру – не открывают, но наблюдают в окно, – написала Жданова на своей странице «ВКонакте».

Когда она уже посадила таксу в машину и собралась уезжать, из того самого окна ее окликнула хозяйка: «Вы хотите знать об этой собаке? Зайдите». На пороге волонтера встретила женщина на костылях. Она вкратце рассказала, что ее побудило так жестоко избавиться от маленькой собачонки. Как выяснилось, таксу зовут Соня. Она жила в этой квартире около семи лет.

В Уфе собаку избили костылями и выставили на мороз // 25.01.

– Сегодня во дворе взрывали петарды, собака очень испугалась и от страха нагадила, – передает слова хозяйки Жданова. – Убирать ей [владелице] надоело. Она прошлась по собаке костылями и выбросила. В окно первого этажа. Прожить с собакой семь лет и просто выбросить… Она весь день наблюдала, как та мерзла под окном.

Первое время собака будет жить у матери Елены, однако из-за того, что у женщины аллергия, надолго там Соня остаться не сможет. Если вы готовы приютить маленькую таксу или помочь ей с питанием, обратитесь по номеру 8 987 629 73 78 (Елена).

ИСТОЧНИК KP.RU