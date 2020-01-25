В Башкирии встречные легковушки не поделили дорогу: в больнице оказались две женщины
В Белорецком районе при столкновении легковушек пострадали двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.
Дорожный инцидент произошел на 192 километра трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Около пяти вчера 31-летний мужчина за рулем Renault Logan врезался во встречный ВАЗ -2170. Отечественным авто управлял 22-летний житель Белорецка.
В результате лобового столкновения пострадали две пассажирки из иномарки: женщины 50 и 38 лет. С различными травмами они обратились в больницу.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано восемь аварий, в которых девять человек получили травмы разной степени тяжести. К счастью, обошлось без смертельных происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU