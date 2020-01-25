2020-01-25T07:51:09+03:00
Происшествия

Школьница из Уфы покончился с собой, обвинив в своей смерти учителей

Ей было всего 15 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе 15-летняя девочка покончила с собойВ Уфе 15-летняя девочка покончила с собойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ученица одной из уфимских школ покончила с собой. В предсмертной записке она написала, что до опрометчивого поступка ее довели учителя. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание ufa1.ru.

Известно, что подростку было всего 15 лет. Ее бездыханное тело дома обнаружили родители. В Следственном комитете Башкирии информацию пока не подтвердили. В какой именно школе училась девочка, не уточняется.

Напомним, в Уфе на текущей неделе это уже второй случай, связанный с подростковым суицидом. Так, 21 января школьница пыталась покончить с собой и впала в кому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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