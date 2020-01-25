Школьница из Уфы покончился с собой, обвинив в своей смерти учителей

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:51:09+03:00

Ей было всего 15 лет

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Ученица одной из уфимских школ покончила с собой. В предсмертной записке она написала, что до опрометчивого поступка ее довели учителя. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание ufa1.ru.

Известно, что подростку было всего 15 лет. Ее бездыханное тело дома обнаружили родители. В Следственном комитете Башкирии информацию пока не подтвердили. В какой именно школе училась девочка, не уточняется.

Напомним, в Уфе на текущей неделе это уже второй случай, связанный с подростковым суицидом. Так, 21 января школьница пыталась покончить с собой и впала в кому.

ИСТОЧНИК KP.RU