«Олимпик Парк» в Уфе хотят объявить банкротом

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:26:47+03:00

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«Олимпик Парку» в Уфе грозит банкротство. На собрании кредиторов было решено подать в Арбитражный суд Башкирии ходатайство о признании организации несостоятельной и открытии процедуры конкурсного производства.

На голосование выносились и другие варианты решения проблемы: финансовое оздоровление компании, внешнее управление и заключение мирового соглашения. Однако, по данным РБК-Уфа, от них кредиторы отказались. 30 января состоится судебное заседание.

По информации издания, процедура наблюдения в отношении комплекса была введена еще 28 октября 2019 года. Иск о банкротстве подали "налоговики".

ИСТОЧНИК KP.RU