2020-01-25T07:26:47+03:00
Общество

«Олимпик Парк» в Уфе хотят объявить банкротом

Дело решится 30 января
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/olimpikparkФото: instagram.com/olimpikpark
Изменить размер текста:

«Олимпик Парку» в Уфе грозит банкротство. На собрании кредиторов было решено подать в Арбитражный суд Башкирии ходатайство о признании организации несостоятельной и открытии процедуры конкурсного производства.

На голосование выносились и другие варианты решения проблемы: финансовое оздоровление компании, внешнее управление и заключение мирового соглашения. Однако, по данным РБК-Уфа, от них кредиторы отказались. 30 января состоится судебное заседание.

По информации издания, процедура наблюдения в отношении комплекса была введена еще 28 октября 2019 года. Иск о банкротстве подали "налоговики".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьница из Уфы покончился с собой, обвинив в своей смерти учителей
«Олимпик Парк» в Уфе хотят объявить банкротом
В Башкирии крупнейшее госпредприятие передадут в частные руки
Из-за вспышки коронавируса в уфимском аэропорту усилен санитарный контроль
В Уфе демонтируют кровлю подъезда, разрушенного взрывом газа
Министр здравоохранения рассказал о ситуации с раком в Башкирии
Минздрав Башкирии сообщил о кадровых перестановках на руководящих постах четырех больниц
Молодая уфимка похитила у нефтяной компании 17 млн рублей
ООО «БашРТС»: ОДПУ является собственностью жильцов
В Башкирии пьяный подросток порезал ножом родителей
Мэр Уфы опроверг информацию о сносе скульптур ArtTerria с улицы Ленина
Младенческая смертность в Башкирии за год выросла на 18%
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер и метель
Жительница Башкирии до смерти изрезала ножом своего любовника
Прокуратура подключилась к проверке случая в уфимской школе, где ученица дважды пырнула ножом сестру
Башкирия на втором месте в ПФО по числу подразделений банков
После визита слесарей пенсионерка из Уфы лишилась 85 тысяч рублей
Из бюджета Башкирии выделят 45 млн рублей на защиту медучреждений от кибератак