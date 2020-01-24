В Башкирии пьяный подросток порезал ножом родителей

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:36:08+03:00

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В городе Ишимбае пьяный 17-летний подросток набросился с ножом на родителей и их знакомую. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», в отношении студента второго курса возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Инцидент произошел, когда пьяный юноша вернулся домой ранним утром 23 января.

По данным СК Башкирии, парень ударил ножом своего 51-летнего отца, 43-летнюю мать и их 42-летнюю гостью. Жертв удалось избежать благодаря мужчине – несмотря на проникающее ранение грудной клетки, он смог оказать сопротивление подростку и вызвать «скорую». После содеянного юноша скрылся, однако вскоре его задержали полицейские.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Матери подозреваемого диагностировали проникающее ранение брюшной стенки, а ее знакомой – резаную рану правого бедра.

В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, потерпевших и других свидетелей. Устанавливаются причины произошедшего. Подростка планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU