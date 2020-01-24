2020-01-24T09:26:06+03:00
Происшествия

Стали известны причины взрыва в уфимском депо: в результате ЧП от ожогов погибли двое рабочих

Работы на предприятии проводились прямо над топливным баком
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая в уфимском депо «ПромЖД», где 3 декабря прогремел взрыв. В результате ЧП погибли двое рабочих. Как пояснили в надзорном ведомстве, на предприятии взорвался топливный бак тепловоза, который в тот день готовили к запуску.

Инспекторам удалось выяснить, что привело к «хлопку». За полчаса до происшествия в депо выполнялись работы по установке топливных трубок на тепловоз. Неподходящие конструкции нужно было гнуть – для этого использовалось открытое пламя, смесь пропана и кислорода. При этом работа проводилась прямо над топливным баком. Однако дело в том, что электрогазосварщик и слесарь не знали, что за день до этого в бак залили около двух тонн дизеля.

Когда произошел взрыв, один из них стравливал воздух, а второй – находился в непосредственной близости к топливному баку. В результате взрыва оба сотрудника 48 и 41 лет получили ожоги свыше 90% поверхности тела. Впоследствии они скончались в больнице.

– Причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, а также не проведение обучения и проверки знаний по охране труда, –

Ответственных за нарушение требований охраны труда оштрафовали на более чем 600 тысяч рублей. Материалы проверки переданы в следственны органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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