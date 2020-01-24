Радий Хабиров завершил голосование за присвоение имени Рудольфа Нуреева Башкирскому театру оперы и балета

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:47:31+03:00

Принять участие в опросе успели более 10 тысяч человек

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Радий Хабиров завершил анонимный опрос на своей странице «ВКонтакте» о присвоении имени Рудольфа Нуреев Башкирскому театру оперы и балета. Голосование началось вчера днем и завершилось сегодня утром. За это время участие в опросе приняли 10,6 тысячи человек.

Подавляющее число жителей республики –78,34% или 8,3 тысячи – проголосовали за переименование театра. Против выступили только 21,66% или 2,3 тысячи человек.

Напомним, по словам Радия Хабирова, к нему обратились деятели культуры республики с просьбой назвать театра в честь выдающегося балетмейстера. Руководитель региона написал, что «считает неправильным» принимать «такие звонкие решения», не посоветовавших с гражданами.

ИСТОЧНИК KP.RU