В Уфе родители обнаружили дома свою малолетнюю дочь без сознания: девочка впала в кому

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:58:31+03:00

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В Уфе 14-летняя школьница впала в кому после попытки суицида. Об этом сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По предварительной информации, вечером 21 января свою дочь в собственном доме в бессознательном состоянии обнаружили родители. Они сразу же вызвали «скорую». Медики диагностировали у девочки кому третьей степени. Когда девятиклассницу доставили в больницу, о случившемся оповестили полицию.

На место происшествия выезжали сотрудники МВД, СК и следственно-оперативная группа. Они выяснили, что девочка едва не умерла, пытаясь покончить с собой, однако в самый последний момент ее заметил один из родителей. Сейчас за жизнь школьницы борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU