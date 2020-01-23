2020-01-23T12:32:57+03:00
Общество

Хабиров запустил голосование за присвоение имени Рудольфа Нуреева Башкирскому театру оперы и балета

С инициативой о переименовании театра к руководителю республики обратились деятели культуры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров запустил на своей странице «ВКонтакте» голосование за присвоение имени Рудольфа Нуреева Башкирскому театру оперы и балета. По словам руководителя республики, с просьбой переименовать театр в честь выдающегося балетмейстера к нему обратились «известные деятели культуры республики».

– Уверен, никто не станет спорить, что Рудольф Нуреев – один из самых ярких деятелей нашей культуры. Но принимать такие звонкие решения, не посоветовавшись с жителями республики, считаю неправильным. Поэтому – голосуйте и присылайте свои мысли по этому поводу, пожалуйста, – написал Хабиров.

За первые десять минут проголосовало более семисот человек. 80% из них согласны на присвоение имени Нуреева Башкирскому театру оперы и балета. Сколько будет длиться голосование, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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