Пассажиров в аэропорту Уфы проверяют тепловизором из-за коронавируса

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:24:10+03:00

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В уфимском аэропорту проверяют пассажиров из-за распространения коронавируса. Людей осматривают с помощью тепловизора.

– Мы проверяем абсолютно все пребывающие борта, все воздушные суда, которые пребывают в нашу воздушную гавань – обязательно все обследуются. Также все пассажиры проверяются бесконтактными термометрами, так называемыми тепловизорами на случай повышения температуры для своевременного выявления инфекционных больных, – рассказал «Вестям-Башкортостан» начальник Управления Роспотребнадзора Олег Мавлютов.

Особое внимание уделяется пассажирам, прибывшим из Китая – именно там впервые был обнаружен новый коронавирус. Известно, что на данный момент с подозрением на инфицирование в России госпитализировали двух человек: россиянина и гражданина Китая. На 21 января в мире зафиксирован 291 подтверждённый случай заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU