2020-01-23T11:24:10+03:00
Общество

Пассажиров в аэропорту Уфы проверяют тепловизором из-за коронавируса

Новоприбывших осматривают с помощью тепловизора
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Особое внимание уделяется пассажирам из КитаяОсобое внимание уделяется пассажирам из КитаяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В уфимском аэропорту проверяют пассажиров из-за распространения коронавируса. Людей осматривают с помощью тепловизора.

– Мы проверяем абсолютно все пребывающие борта, все воздушные суда, которые пребывают в нашу воздушную гавань – обязательно все обследуются. Также все пассажиры проверяются бесконтактными термометрами, так называемыми тепловизорами на случай повышения температуры для своевременного выявления инфекционных больных, – рассказал «Вестям-Башкортостан» начальник Управления Роспотребнадзора Олег Мавлютов.

Особое внимание уделяется пассажирам, прибывшим из Китая – именно там впервые был обнаружен новый коронавирус. Известно, что на данный момент с подозрением на инфицирование в России госпитализировали двух человек: россиянина и гражданина Китая. На 21 января в мире зафиксирован 291 подтверждённый случай заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе засняли на видео пенсионерок, достающих просрочку из мусорных баков
Обстоятельства смерти подростка в уфимском СИЗО установит Следственный комитет
В Уфе родители обнаружили дома свою малолетнюю дочь без сознания: девочка впала в кому
Хабиров запустил голосование за присвоение имени Рудольфа Нуреева Башкирскому театру оперы и балета
Глава района Уфы заблокировал горожанку вместо того, чтобы решить проблему с сугробом
Пассажиров в аэропорту Уфы проверяют тепловизором из-за коронавируса
Радий Хабиров наградил врачей, которые спасли беременную женщину с ножевым ранением
Стали известны подробности самоубийства мужчины из Башкирии, надругавшимся над 4-летней дочерью
В Башкирии женщин будут отговаривать от абортов за 5 млн рублей в год
В конце недели в Башкирии ожидается резкое похолодание
При отборе подрядчика нового моста в Уфе за 8,8 млрд рублей обнаружены нарушения
В столкновении грузовика и иномарки в Башкирии погиб молодой мужчина
В Башкирии тысяча специалистов пройдут бесплатное обучение по IT-технологиям
В центре Уфы загорелось кафе
Житель Башкирии заступился за мать, которую избивал отчим, и получил срок
В Башкирии госзаказчики проектов от 1,5 млрд рублей должны будут проходить публичный аудит
Многодетную мать-одиночку из Башкирии заблокировали за критику на странице Радия Хабирова
Годовалый ребенок из Башкирии застрял в запертой машине
В Уфе обсуждают вопрос строительства завода по переработке использованных батареек
Радий Хабиров назвал башкир «такими же выносливыми, как и башкирские лошадки»
В Башкирии спасатели вытащили из колодца умирающую от холода собаку
Житель Башкирии выбросил во двор загоревшийся диван и отправился спать