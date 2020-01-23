2020-01-23T10:52:09+03:00
Общество

Радий Хабиров наградил врачей, которые спасли беременную женщину с ножевым ранением

Бригада медиков получила Почетные грамоты
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
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Радий Хабиров наградил уфимских медиков, которые спасли беременную женщину с глубоким проникающим ранением живота. В начале января пострадавшую доставили в третий роддом. У нее были задеты брюшина, сальник и матка. Малышу тоже досталось – ему поранило предплечье.

За жизнь роженицы, находившейся на 34 неделе беременности, и ее ребенка боролись несколько специалистов. Среди них анестезиолог-реаниматолог Евгения Кукушкина и Владислав Романов, акушеры-гинекологи Альберт и Лиана Савины и хирург восьмой городской больницы Алексей Широбоков. Специалисты смогли оказать всю необходимую помощь и сохранить жизнь обоим.

За оперативную и слаженную работу бригаду медиков наградил Почетными грамотами глава Башкирии Радий Хабиров.

– Все они - молодые специалисты, которые не покинули профессию, не ушли в коммерческую сферу, а трудятся не покладая рук в государственной медицине, – заявил руководитель республики.

Он пообещал «и дальше модернизировать лечебные учреждения и создавать комфортные условия для работы медиков и их пациентов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Радий Хабиров наградил врачей, которые спасли беременную женщину с ножевым ранением
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