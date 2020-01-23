Стали известны подробности самоубийства мужчины из Башкирии, надругавшимся над 4-летней дочерью

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:21:44+03:00

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Появились подробности жуткого инцидента Дюртюлинском районе Башкирии, где 33-летний местный житель покончил с собой после того как надругался над своей же четырехлетней дочкой. О преступлении и его последствиях полицейским рассказала 29-летняя супруга погибшего.

Как оказалось, именно она застала мужа прямо во время преступления. Об этом сообщают коллеги из «Вести-Башкортостан». По данным журналистов, после случившегося мужчина ушел в сарай, где покончил с собой.

По факту совершения насильственных действий сексуального характера следователи СК РБ возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU