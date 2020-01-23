2020-01-23T08:50:29+03:00
Общество

В конце недели в Башкирии ожидается резкое похолодание

Температура воздуха снизится до -17°
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирию придут холодаВ Башкирию придут холодаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Башкирии придут холода – уже грядущей ночью столбик термометра опустится до -17°, сообщает Башгидромет.

Сегодня, 23 января, температура воздуха останется на уровне показателей предыдущих дней, -2, -7°. Ожидается небольшой мокрый снег, местами до умеренного. Ветер западный, юго-западный, без усилений. Холодать начнет уже этой ночью, и не только из-за температуры, но и из-за смены ветра на северо-западный.

В целом 24 и 25 января температура воздуха ночью составит -6, -11° (при прояснениях -12,-17°), а днем -5,-10°. На протяжении этих дней прогнозируется небольшой снег, в отдельных районах гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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