2020-01-23T08:16:40+03:00
Общество

При отборе подрядчика нового моста в Уфе за 8,8 млрд рублей обнаружены нарушения

Жалобу в ФАС подала фирма, заявка которой была отклонена
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в госзакупке по отбору подрядчика для строительства моста через реку Белую в северной части Уфы. Победитель аукциона был определен 15 января. Им стал единственный допущенный на торги участник – местная компания «Уралмостострой». Стоимость контракта составила порядка 8,8 млрд рублей.

После торгов с жалобой в ФАС обратилась новосибирская фирма «Сибмост» – ее заявка на участие в конкурсе была отклонена. Представители компании заявили, что в конкурсной документации отсутствуют прямые указания о требованиях к ряду строительных материалов, сообщает «Ъ-Уфа».

ФАС претензии заявителя посчитала обоснованными. Ведомство в ходе внеплановой проверки также установило, что еще одному участнику неправомерно было отказано в допуске к торгам. В конечном счете, мэрии было предписано пересмотреть заявки участников. Госзаказчик может либо согласиться с этим решением, либо оспорить его в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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