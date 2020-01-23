В Башкирии тысяча специалистов пройдут бесплатное обучение по IT-технологиям

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:17:57+03:00

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Тысяча «айти»-специалистов из Башкирии начали повышать свою квалификацию в рамках бесплатного обучения цифровым компетенциям. Как сообщил Радий Хабиров, «айтишников» не хватает, и всего в стране выдано пять тысяч сертификатов на обучение, в пилоте участвуют наряду с нами ещё четыре региона (Татарстан, Якутия, Ростовская и Тульская области). Каждая образовательная программа стоит до 50 тысяч рублей.

- Если раньше наши айтишники и работники смежных специальностей должны были сами оплачивать своё дополнительное образование, то сейчас цифровой сертификат полностью покрывает эти расходы за счет федерального бюджета. Самые востребованные направления – «Искусственный интеллект» и «Большие данные цифровой экономики», - написал Хабиров.

Обучение проводится дистанционно в 33 образовательных организациях. Следующий поток начнут набирать уже в марте на сайте цифровойсертификат.рф.

- У нас в регионе, как и по всей стране, крайне не хватает айтишников. Цифровизация сейчас активно идёт практически во всех сферах. Уверен, что эта программа поможет нам не только закрепить своих специалистов, но и привлечь их к нам из других регионов, - сказал глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU