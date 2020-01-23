В центре Уфы загорелось кафе
К счастью, в ЧП никто не пострадал
Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.
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Сегодня ночью 23 января в МЧС поступило сообщение о том, что в одном из кафе по адресу Карла Маркса, 25 в Уфе произошел пожар.
Прибывшие на месте спасатели обнаружили задымление в подвальном помещении кухни. Пожарные эвакуировали со второго этажа жилого дома 13 человек, среди них – один ребенок и один нетранспортабельный. Возгорание сотрудникам МЧС удалось ликвидировать оперативно.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU