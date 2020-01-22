В Уфе построят завод по переработке использованных батареек

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:49:06+03:00

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Власти Башкирии всерьез озаботились экологической обстановкой в республике, и поэтому в Уфе появится завод по переработке использованных батареек и других опасных отходов. Об этом сообщили сегодня, 22 января, на совещании в Минэкологии Башкирии. По словам главы природоохранного ведомства Урала Искандарова, только в 2018 году в республике было собрано 42 млн тонн отходов, из которых две тысячи тонн – отходы 1 и 2 класса опасности: батарейки, ртутные лампы и термометры и т.д. Чиновник подчеркнул, что неправильная их утилизация загрязняет не только окружающую среду, но и все отходы, с которыми они смешиваются. И хотя по всей республике были установлены специальные экобоксы для сбора ртутных ламп и батареек, горожане стали жаловаться, что они часто переполнены или используются не по назначению.

- Уже в ближайшее время будет заключено соглашение о сотрудничестве Башкирии с федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов и разработана дорожная карта по безопасной и эффективной их переработке, - подчеркнул Искандаров.

А вот исполнительный директор компании «РосРАО» (федерального оператора) Александр Богуцкий сообщил, что завод появится на базе «Уфахимпрома». С помощью спецоборудования там будут извлекать ртуть из ламп, а также отделять битое стекло и цоколи. В итоге на выходе можно будет получить чистую ртуть.

Всего в России планируется запустить 7 предприятий, которые будут заниматься переработкой и утилизацией опасных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU