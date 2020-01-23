Житель Башкирии заступился за мать, которую избивал отчим, и получил срок

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:47:09+03:00

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25-летний житель Агидели ближайшие три года проведет в колонии, потому что избил человека, заступаясь за мать. Как сообщает издание «Огни Агидели», все началось с того что парню позвонила его мать и в слезах пожаловалась, что к ней приехал муж, устроил скандал на пустом месте, а потом и вовсе набросился с кулаками. Разъяренный молодой человек бросился к матери и застал 42-летнего отчима во дворе дома. Долго не церемонясь, парень начал его бить по голове. В результате обидчик матери попал в больницу, а ее сын – в отделение полиции. В отношении драчуна возбудили уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести», и в итоге суд назначил ему наказание – три года в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU