Годовалый ребенок из Башкирии застрял в запертой машине

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:46:16+03:00

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Спасатели из Башкирии достали из запертого автомобиля годовалого малыша.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациями, случай произошел в минувший вторник, 21 января. В диспетчерскую спасателей поступило сообщение о том, что годовалый малыш оказался запертым в их «Ладе». По неизвестным причинам родители не смогли открыть автомобиль самостоятельно. На место немедленно выехали спасатели.

В итоге запертую машину пришлось открывать специнструментом. К счастью, малыш не нуждался в помощи медиков, а вот его родителям пришлось понервничать.

Спасатели попросили взрослых не оставлять своих детей без присмотра и быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU