В Башкирии спасатели вытащили из колодца умирающую от холода собаку
Песик упал в трехметровый канализационный люк
Пса вытащили из колодца целым и невредимымФото: Иван ВИСЛОВ
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В Башкирии сотрудники госкомитета республики по ЧС спасли собаку от жуткой смерти в глубоком колодце. Об этом сообщила пресс-служба аварийного ведомства.
Инцидент произошел 21 января на парковке супермаркета в городе Белорецке. Бездомный пес упал в канализационный колодец глубиной около трех метров. К счастью, животное в беде заметили сотрудники магазина. Они и вызвали спасателей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники благополучно извлекли из колодца собаку. Она была цела и невредима. Приютил ли кто-нибудь несчастного пса, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU