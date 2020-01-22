В Башкирии спасатели вытащили из колодца умирающую от холода собаку

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:56:21+03:00

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В Башкирии сотрудники госкомитета республики по ЧС спасли собаку от жуткой смерти в глубоком колодце. Об этом сообщила пресс-служба аварийного ведомства.

Инцидент произошел 21 января на парковке супермаркета в городе Белорецке. Бездомный пес упал в канализационный колодец глубиной около трех метров. К счастью, животное в беде заметили сотрудники магазина. Они и вызвали спасателей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники благополучно извлекли из колодца собаку. Она была цела и невредима. Приютил ли кто-нибудь несчастного пса, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU