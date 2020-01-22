Радий Хабиров назвал башкир «такими же выносливыми, как и башкирские лошадки»

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:08:05+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров сострил на своих страницах в социальных сетях, сравнив выносливость башкир и лошадей.

– Мы, башкиры, такие же выносливые, как и наши башкирские лошадки, – написал руководитель республики. – Жалко, еду из-под снега добывать не умеем.

Подписчики главы региона оценили шутку – публикация на данный момент собрала уже больше двух тысяч лайков. А вот самые популярные комментарии не такие радужные. Так, Алия С. написала, что «с такими зарплатами» жители республики начнут «как лошадки – из-под снега еду добывать».

ИСТОЧНИК KP.RU