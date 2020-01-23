В Башкирии госзаказчики проектов от 1,5 млрд рублей должны будут проходить публичный аудит
Накануне, 21 января, на заседании в правительстве РБ обсудили проект, предусматривающий публичный аудит для участия в республиканской адресной инвестиционной программе.
Отмечается, что речь идет об объектах капитального строительства, стоимость которых превышает 1,5 млрд рублей. Если заказчики намерены стать участником РАИП, им необходимо предоставить копию положительного заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционной программы.
По словам главы регионального Минэконоразвития Рустама Муратова, практика применения новой нормы в России пока незначительна, и специалистам ведомства «предстоит большая работа по актуализации нормативной правовой базы и утверждению необходимых документов».
ИСТОЧНИК KP.RU