В Башкирии госзаказчики проектов от 1,5 млрд рублей должны будут проходить публичный аудит

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:28:51+03:00

Новую норму рассмотрели на еженедельном заседании в правительстве

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Накануне, 21 января, на заседании в правительстве РБ обсудили проект, предусматривающий публичный аудит для участия в республиканской адресной инвестиционной программе.

Отмечается, что речь идет об объектах капитального строительства, стоимость которых превышает 1,5 млрд рублей. Если заказчики намерены стать участником РАИП, им необходимо предоставить копию положительного заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционной программы.

По словам главы регионального Минэконоразвития Рустама Муратова, практика применения новой нормы в России пока незначительна, и специалистам ведомства «предстоит большая работа по актуализации нормативной правовой базы и утверждению необходимых документов».

ИСТОЧНИК KP.RU