2020-01-22T13:56:17+03:00
Общество

Поиски пропавшего год назад молодого уфимца закончились трагедией

Страшную новость сообщили волонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Спустя год Михаила нашли мертвымСпустя год Михаила нашли мертвым
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Пропавший ровно год назад молодой уфимец Михаил Новоселов найден мертвым. Об этом рассказал руководитель сообщества «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров.

– Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким молодого человека! Огромная благодарность всем, кто принимал участие в его поиске, кто оказался не безразличным! – написал он в паблике организации ВКонтакте.

Дата обнаружения тела 26-летнего уфимца совпала с датой его пропажи – 22 января. Тогда, год назад, он исчез при крайне странных обстоятельствах. В три часа ночи его доставили на «скорой» в травмпункт, после чего парня никто не видел. Что именно произошло с Михаилом, пока неизвестно.

Известно, что он был инвалидом второй группы и страдал ДЦП с атрофией глазного нерва. Ранее очевидцы сообщали, что видели похожего на Михаила человека в Калининском районе Уфы, однако предположения о том, что это именно он, оказались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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