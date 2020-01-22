ВС Башкирии оправдал медсестру, которую обвинили в смерти 17-школьницы во время урока

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:21:47+03:00

Трагедия произошла в Нефтекамске два года назад

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Верховный суд Башкирии оставил в силе оправдательный приговор Нефтекамского городского суда в отношении медсестры школьного медпункта – ее обвиняли в смерти школьницы во время урока.

Напомним, трагедия произошла 5 декабря 2017 года в одной из школ Нефтекамска. За 10 минут до конца урока информатики стало плохо 17-летней Диане. У нее начался приступ эпилепсии, и она потеряла сознание. Спасти ее не удалось.

Уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и неоказании помощи больному в отношении школьной медсестры было возбуждено спустя три месяца, в марте 2018 года. Подозреваемой грозило четыре года лишения свободы.

– В октябре прошлого года Нефтекамский городской суд вынес оправдательный приговор, не усмотрев вины медсестры, – поясняет Азат Аминев, адвокат Профсоюза работников здравоохранения РБ. – Самое сложное было доказать суду, что медсестра школьного медпункта оказала всю необходимую помощь, в смерти ребенка ее вины нет. Своим решением Верховный суд РБ это подтвердил.

В правозащитной организации рассказали, что женщина работала в школьном медпункте 19 лет, два годы из которых были для нее временем допросов следователей, судов и постоянным страхом получить уголовный срок.

– Такое пережить, врагу не пожелаешь, - призналась школьная медсестра. – В марте 2018 года меня первый раз вызвали на допрос в качестве свидетеля. Пришла, рассказала, как было, а потом из свидетеля стала главным подозреваемым и виновным в смерти школьницы. Я оказалась абсолютно беззащитной перед следователями, что говорить, как говорить, было страшно.

Сейчас она собирается дождаться конца учебного года и написать заявление на увольнение. «Зарплата меленькая, ответственность огромная, да и работа медика сегодня становится опасной и уголовно преследуемой», – мотивируют ее решение сотрудники правозащитной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU