2020-01-22T13:21:47+03:00
Общество

ВС Башкирии оправдал медсестру, которую обвинили в смерти 17-школьницы во время урока

Трагедия произошла в Нефтекамске два года назад
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Девушке стало плохо за 10 минут до конца урока информатикиДевушке стало плохо за 10 минут до конца урока информатики
Изменить размер текста:

Верховный суд Башкирии оставил в силе оправдательный приговор Нефтекамского городского суда в отношении медсестры школьного медпункта – ее обвиняли в смерти школьницы во время урока.

Напомним, трагедия произошла 5 декабря 2017 года в одной из школ Нефтекамска. За 10 минут до конца урока информатики стало плохо 17-летней Диане. У нее начался приступ эпилепсии, и она потеряла сознание. Спасти ее не удалось.

Уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и неоказании помощи больному в отношении школьной медсестры было возбуждено спустя три месяца, в марте 2018 года. Подозреваемой грозило четыре года лишения свободы.

– В октябре прошлого года Нефтекамский городской суд вынес оправдательный приговор, не усмотрев вины медсестры, – поясняет Азат Аминев, адвокат Профсоюза работников здравоохранения РБ. – Самое сложное было доказать суду, что медсестра школьного медпункта оказала всю необходимую помощь, в смерти ребенка ее вины нет. Своим решением Верховный суд РБ это подтвердил.

В правозащитной организации рассказали, что женщина работала в школьном медпункте 19 лет, два годы из которых были для нее временем допросов следователей, судов и постоянным страхом получить уголовный срок.

– Такое пережить, врагу не пожелаешь, - призналась школьная медсестра. – В марте 2018 года меня первый раз вызвали на допрос в качестве свидетеля. Пришла, рассказала, как было, а потом из свидетеля стала главным подозреваемым и виновным в смерти школьницы. Я оказалась абсолютно беззащитной перед следователями, что говорить, как говорить, было страшно.

Сейчас она собирается дождаться конца учебного года и написать заявление на увольнение. «Зарплата меленькая, ответственность огромная, да и работа медика сегодня становится опасной и уголовно преследуемой», – мотивируют ее решение сотрудники правозащитной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не зря я живу»: звезда башкирской эстрады Фидан Гафаров прокомментировал свою «смерть»
Поиски пропавшего год назад молодого уфимца закончились трагедией
ВС Башкирии оправдал медсестру, которую обвинили в смерти 17-школьницы во время урока
Сирота из Уфы, которой не дают квартиру 20 лет, вышла на одиночный пикет: теперь ей звонят органы опеки и интересуются детьми
Радий Хабиров вручил госнаграду отцу изнасилованной экс-дознавательницы
В Башкирии администрация города задолжала подрядчикам капремонта 22 млн рублей
Дерзкое ограбление: в Уфе неизвестные обокрали секс-шоп
Следовавший в Дубай самолет едва не совершил вынужденную посадку в Иране из-за буйной уфимки
Ultherapy®
В частном доме в Башкирии заживо сгорел мужчина
ВТБ увеличил эмиссию карт «Мир» в 1,5 раза
В Башкирии задержали учителя музыки, показывавшего девочкам свои половые органы
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
На окраине Уфы засняли истребитель
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
Стали известны подробности смертельного ДТП с «Камазом» в Башкирии
«Казалось, нас завалит»: почтальонка из Башкирии рассказала, как спасла на пожаре 20 человек
Километр разметки термопластиком обходится Башкирии в 64 тысячи рублей
Правозащитник рассказал о смерти подростка в уфимском СИЗО
Определены компании, которые займутся капитальным ремонтом домов в Башкирии