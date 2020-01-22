Сирота из Уфы, которой не дают квартиру 20 лет, вышла на одиночный пикет: теперь ей звонят органы опеки и интересуются детьми

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:57:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сирота из Уфы Наталья Зырянова, которая не может получить положенную от государства квартиру уже без малого 20 лет, накануне вышла на одиночный пикет к зданию правительства. На следующий день ей стали названивать представители органов опеки: они интересовались, в каких условиях живут ее дети. Об этом рассказал общественник Альберт Рахматуллин.

Как пояснило издание Proural.info, Наталья пытается получить жилье как воспитанница детского дома с 2000 года. У нее двое детей – формально им жить негде. В 2019 году заместитель главы администрации Демского района по информационной и кадровой политике Людмила Моторина пообещала, что уфимку обеспечат квартирой, однако пока никаких изменений нет. Именно поэтому Наталья и вышла к зданию правительства. После пикета ей стали звонить чиновники.

– Вы думаете, они сразу зашевелились и решили наконец-то выполнить решение суда и выделить ей квартиру? Как бы не так! – написал на своей странице в Facebook общественник Альберт Рахматуллин. – Звонили из школы и опеки и интересовались, как живут ее дети! То есть, вместо того, чтобы выдать квартиру и тем самым обеспечить комфортные условия для проживания детей Натальи, они теперь буду угрожать изъятием их в детский дом.

В конце своей публикации он заявил, что «власть не выполняет взятые на себя социальные обязательства».

ИСТОЧНИК KP.RU