Радий Хабиров вручил госнаграду отцу изнасилованной экс-дознавательницы

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:12:11+03:00

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Ирек Сагитов получил государственную награду из рук главы Башкирии Радия Хабирова. Вице-премьер регионального правительства удостоился Ордена Дружбы народов.

Согласно статусу госнаграды, ее вручают «за особые заслуги в укрплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами», а также «за плодотворную деятельность по сближения и взаимообогащению культур наций и народностей». Помимо Сагитова, такую же награду руководитель региона вручил Рафаэлю Гибадуллину (гендиректор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства) и Суфие Зидихановой (директор «Культурно-досугового центра «Агидель»).

Напомним, Ирек Сагитов – отец уфимской экс-дознавательницы, которая обвинила своих высокопоставленных коллег в изнасиловании. 26 декабря Кировский районный суд признал их виновными и назначил на всех 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU