2020-01-22T11:10:56+03:00
Общество

В Башкирии администрация города задолжала подрядчикам капремонта 22 млн рублей

За предпринимателей вступилась региональная прокуратура
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прокуратура добилась выплаты задолженности в полном объемеПрокуратура добилась выплаты задолженности в полном объеме
Изменить размер текста:

Администрация башкирского Благовещенска задолжала за капремонт подрядной организации 22 млн рублей. Права предпринимателей защитила республиканская прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

В июле 2019 года администрация города заключила с коммерческой фирмой муниципальный контракт на капитальный ремонт придомовой территории многоквартирного жилого дома. В сделке были прописаны конкретные сроки и порядок оплаты за выполнение работы, однако муниципалитет не спешил их соблюдать договоренности. Аналогичные нарушения прокуратура выявила еще по трем муниципальным контрактам.

– В целях защиты прав предпринимателей межрайонная прокуратура внесла в адрес главы администрации представление об устранении нарушений законодательства, – рассказали в ведомстве.

Впоследствии задолженность перед предпринимателями в размере более 22 млн рублей была погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии администрация города задолжала подрядчикам капремонта 22 млн рублей
Дерзкое ограбление: в Уфе неизвестные обокрали секс-шоп
Следовавший в Дубай самолет едва не совершил вынужденную посадку в Иране из-за буйной уфимки
Ultherapy®
В частном доме в Башкирии заживо сгорел мужчина
ВТБ увеличил эмиссию карт «Мир» в 1,5 раза
В Башкирии задержали учителя музыки, показывавшего девочкам свои половые органы
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
На окраине Уфы засняли истребитель
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
Стали известны подробности смертельного ДТП с «Камазом» в Башкирии
«Казалось, нас завалит»: почтальонка из Башкирии рассказала, как спасла на пожаре 20 человек
Километр разметки термопластиком обходится Башкирии в 64 тысячи рублей
Правозащитник рассказал о смерти подростка в уфимском СИЗО
Определены компании, которые займутся капитальным ремонтом домов в Башкирии