В Башкирии администрация города задолжала подрядчикам капремонта 22 млн рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:10:56+03:00

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Администрация башкирского Благовещенска задолжала за капремонт подрядной организации 22 млн рублей. Права предпринимателей защитила республиканская прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

В июле 2019 года администрация города заключила с коммерческой фирмой муниципальный контракт на капитальный ремонт придомовой территории многоквартирного жилого дома. В сделке были прописаны конкретные сроки и порядок оплаты за выполнение работы, однако муниципалитет не спешил их соблюдать договоренности. Аналогичные нарушения прокуратура выявила еще по трем муниципальным контрактам.

– В целях защиты прав предпринимателей межрайонная прокуратура внесла в адрес главы администрации представление об устранении нарушений законодательства, – рассказали в ведомстве.

Впоследствии задолженность перед предпринимателями в размере более 22 млн рублей была погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU