Дерзкое ограбление: в Уфе неизвестные обокрали секс-шоп

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:36:22+03:00

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В Уфе неизвестные преступники вынесли из кассы секс-шопа 68 тысяч рублей.

По данным источника «КП-Уфа», необычное ограбление произошло в башкирской столице ночью 20 января. Неизвестные забрались в магазин товаров для взрослых в уфимской Черниковке. Воришки решили не трогать ассортимент секс-шопа, и ограничились 68 тысячами рублей, которые достали из кассы магазина. На дерзкое ограбление им понадобилось всего несколько минут. Оперативно прибывшие на место охранники не смогли задержать преступников.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас стражи порядка ведут розыск как подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU