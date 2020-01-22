В частном доме в Башкирии заживо сгорел мужчина

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:49:37+03:00

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В результате пожара в селе Бирюбашево Мишкинского района погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил сегодня, 22 января, в 6:58 утра. На улице Мира загорелся частный дом. На место были направлены силы и средства МЧС, также добровольная пожарная команда, а также медики и полиция. По их прибытии происходило открытое горение бревенчатого дома.

– На тушение подано 2 ствола РСК-50. Открытое горение ликвидировано на площади 48 кв.м., – передали в МЧС.

В ходе тушения пожара и разбора конструкций спасатели обнаружили погибшего 55-летнего мужчину.

Сейчас следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС устанавливают подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU