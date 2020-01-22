В Башкирии задержали учителя музыки, показывавшего девочкам свои половые органы

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:05:05+03:00

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В башкирском городе Октябрьский задержали мужчину по подозрению в том, что он неоднократно показывал 13-летним девочкам свои гениталии. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник рассказал, что вечером 19 января в отдел полиции с заявлением обратилась 48-летняя женщина. По ее словам, за час до этого неизвестный мужчина «показывал свои половые органы» ее 13-летней дочери. Сотрудники патрульно-постовой службы практически сразу нашли предполагаемого извращенца и задержали его. Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. По оперативной информации, на допросе мужчина самостоятельно дал признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней». Мужчину взяли под стражу.

Позже, во время работы с подозреваемым, сотрудники угрозыска и СК смогли установить его причастность к похожему случаю, который произошел в мае 2019 года. Тогда еще одна 13-летняя девочка так же стала жертвой развратных действий со стороны предполагаемого педофила. Примечательно, что обе потерпевшие являются ученицами одной из местных гимназий.

Что касается обвиняемого, то формально он не трудоустроен, однако судя по информации из открытых источников можно понять, что мужчина работает в музыкальной школе. Среди его учеников есть и дети. Известно, что и сам мужчина является отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU