2020-01-22T08:34:48+03:00
Происшествия

На окраине Уфы засняли истребитель

Фото с погруженным в грузовик корпусом самолета появились в социальных сетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Уфе очевидцы заметили истребитель. Фотографии с грузовиком, в прицеп которого погружен фюзеляж боевого самолета, появились в социальных сетях.

– В Шакшу истребитель привезли, – написал автор поста. Как он пояснил корреспонденту "КП-Уфа", снимки были сделаны сегодня, 22 января, в 9:30 утра.

В комментариях к публикации пользователи повально начали спрашивать, как и для чего именно в столице Башкирии оказалась военная техника, однако точного ответа пока нет. Кое-кто из уфимцев даже назвал предполагаемую модель самолета – СУ-24. Не исключено, что основу истребителя вывозили из одного из уфимских заводов, который находится в северной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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