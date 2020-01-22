Стали известны подробности смертельного ДТП с «Камазом» в Башкирии

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:32:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера утром, 21 января, в Бакалинском районе Башкирии случилась смертельная авария. На дороге Белебей - Туймазы - Бакалы "Форд Фьюжн" влетел во встречный "Камаз", за рулем которого находился 30-летний мужчина. Левый бок легкового авто оказался смят, машину выбросило в кювет.

По сведениям Госавтоинспекции Башкирии, 25-летний водитель "Форда" и его 31-летний пассажир погибли на месте. В больницу с травмами был доставлен еще один пассажир легковушки - 27-летний парень. По факту ДТП начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU