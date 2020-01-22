Стали известны подробности смертельного ДТП с «Камазом» в Башкирии
Авария случилась утром 21 января
Фото: ГИБДД Башкирии
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Вчера утром, 21 января, в Бакалинском районе Башкирии случилась смертельная авария. На дороге Белебей - Туймазы - Бакалы "Форд Фьюжн" влетел во встречный "Камаз", за рулем которого находился 30-летний мужчина. Левый бок легкового авто оказался смят, машину выбросило в кювет.
По сведениям Госавтоинспекции Башкирии, 25-летний водитель "Форда" и его 31-летний пассажир погибли на месте. В больницу с травмами был доставлен еще один пассажир легковушки - 27-летний парень. По факту ДТП начато разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU