2020-01-22T06:59:02+03:00
Происшествия

От него отказалась мать, он тяжело переживал: правозащитник о смерти подростка в уфимском СИЗО

Причиной гибели юноши стала остановка сердца
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Правозащитник полагает, что подросток не мог подвергаться в СИЗО избиениямПравозащитник полагает, что подросток не мог подвергаться в СИЗО избиениям
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Смерть 17-летнего Романа К. в первом уфимском СИЗО прокомментировал зампредседателя Общественной палаты Башкирии, член СПЧ Олег Галин. По словам правозащитника, для молодого человека судимость за угон стала бы второй, он уже был судим за оборот наркотиков, отчего сильно расстраивался. Более того, подросток тяжело переживал тот факт, что от него отказалась собственная мать.

15 января он пожаловался на боли в животе и его направили в стационар. Анализы парня были в норме, а через два дня, 17 января, он скончался в больнице. Причиной смерти назвали острую коронарную недостаточность, или остановку сердца.

По словам Галина, как член СПЧ он посещал в декабре СИЗО-1 и общался с подельником погибшего.

«Несовершеннолетние содержатся в камерах-одиночках, под видеокамерами. Совершенно невероятно, чтобы возникла внештатная ситуация с избиением», — цитирует Галина "Башинформ".

Применение физической силы и спецсредств отрицают и в УФСИНе. По факту смерти парня сейчас проводится служебная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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