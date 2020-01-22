Определены компании, которые займутся капитальным ремонтом домов в Башкирии

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:35:46+03:00

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Определились подрядчики, которые будут ремонтировать дома в Уфе и других крупных городах региона. Таких компаний три и в сумме они получат 1,5 млрд рублей на работу.

Из них 694 млн рублей выделят ООО «СМУ-8», которая займется ремонтом домов в Уфе. 448,3 млн рублей получит ООО «Строй-Ресурс». Организации предстоит капитально отремонтировать дома в Стерлитамаке, Салавате и Кумертау, а также в районах - Стерлитамакском, Белорецком, Ишимбайском и Мелеузовском. Еще 414,4 млн рублей направят ООО «Уралнефтьспецмонтаж». Организация будет работать в Октябрьском и Нефтекамске, а также в Белебеевском, Бирском, Благовещенском, Уфимском и других районах.

По данным РБК-Уфа, работы будут профинансированы за счет взносов собственников квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU