2020-01-22T07:05:28+03:00
Происшествия

Двое детей попали в больницу после пожара в Уфе

Огонь вспыхнул в садовом домике
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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В шестом часу вечера 21 января пожарных вызвали в садоводческое некоммерческое товарищество "Рассвет" возле Дёмы. Здесь полыхал бревенчатый садовый домик, в котором жила семья с четырьмя детьми.

На место прибыли три машины и 10 пожарных. К 17:51 открытое горение удалось прекратить, однако не обошлось без пострадавших.

- К сожалению, в результате пожара пострадали два ребенка 2013 и 2015 года рождения. Дети доставлены в детское отделение ГКБ №22, - сообщили в МЧС по Башкирии.

Мальчик и девочка отравились продуктами горения и находятся в реанимации. Их состояние расценивается как удовлетворительное.

Семью предполагается поместить в Центр временного размещения граждан.

Что стало причиной пожара, определит следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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