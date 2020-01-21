2020-01-21T19:47:24+03:00
Общество

В Башкирии детей заметили за опасным занятием

Школьников сфотографировали и выложили в соцсети
Ирина зимина
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Нефтекамцы стали писать, что ничего опасного в их действиях нет, и многие так проводили свое детство.Нефтекамцы стали писать, что ничего опасного в их действиях нет, и многие так проводили свое детство.
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В одной из групп во «Вконтакте» Нефтекамска накануне появилась фотография детей, которые занимались опасным занятием. Автор поста увидел прыгающих школьников с крыши гаража в сугробы и решил поделиться снимком в соцсетях, надеясь на то, что родители узнают своих детей.

- Чьи дети бегают по крышам гаражей, да ещё и прыгать собираются? Район телевышки, - написал местный житель.

Однако автора мало кто поддержал – нефтекамцы стали писать, что ничего опасного в их действиях нет, и многие так проводили свое детство.

Но нашлись все же те, кто осудил детей и высказал негативное мнение. - Все они девочки,ужас! Что они там ищут? Приключения на свою голову? – написала Альфина А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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