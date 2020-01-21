В Башкирии детей заметили за опасным занятием
В одной из групп во «Вконтакте» Нефтекамска накануне появилась фотография детей, которые занимались опасным занятием. Автор поста увидел прыгающих школьников с крыши гаража в сугробы и решил поделиться снимком в соцсетях, надеясь на то, что родители узнают своих детей.
- Чьи дети бегают по крышам гаражей, да ещё и прыгать собираются? Район телевышки, - написал местный житель.
Однако автора мало кто поддержал – нефтекамцы стали писать, что ничего опасного в их действиях нет, и многие так проводили свое детство.
Но нашлись все же те, кто осудил детей и высказал негативное мнение. - Все они девочки,ужас! Что они там ищут? Приключения на свою голову? – написала Альфина А.
ИСТОЧНИК KP.RU