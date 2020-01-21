В УФСИНе прокомментировали смерть 17-летнего подростка в уфимском СИЗО

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:46:06+03:00

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Смерть 17-летнего Романа К. в СИЗо-1 прокомментировали в УФСИНе по РБ. В ведомстве сообщили, что парень регулярно проходил медицинский осмотр. 15 января медики выявили у него ухудшение состояния и направили в стационар, где ему оказали помощь.

- Однако 17 января 2020 года состояния здоровья пациента резко ухудшилось, произошла остановка сердечной деятельности и дыхания, реанимационные мероприятия врачей результатов не дали. Констатирована клиническая смерть больного, - прокомментировали в ведомстве.

Также в УФСИНе добавили, что физическая сила и специальные средства в отношении умершего не применялись.

Сейчас по данному факту проводится служебная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что 17 января в СИЗО скончался 17-летний Роман К., который был задержан за угон автомобиля. Его родные сообщали, что последние несколько дней Роман жаловался на боли в животе и несколько раз просил вызвать ему врачей. Родственник сообщил, что у него была пупочная грыжа, она могла дать осложнения из-за тупых травм живота.

ИСТОЧНИК KP.RU