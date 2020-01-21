В Уфе превышен недельный эпидемический порог по гриппу

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:52:15+03:00

В Роспотребнадзоре отмечают, что пока превышение небольшое

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Эпидемический порог по гриппу в Уфе на прошедшей неделе, с 13 по 19 января, оказался превышен. Об этом сообщил Роспотребназдор России. Специалисты отмечают, что пока превышение незначительное. Аналогичная ситуация наблюдается в Ставрополе и Оренбурге, а также в Астраханской области и Алтайском крае.

В целом же по стране заболеваемость ОРВИ и гриппом остается низкой. Однако специалисты отмечают, что от недели к неделе доля заболевших гриппом среди больных респираторными вирусными заболеваниями увеличивается.

В ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU