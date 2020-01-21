2020-01-21T18:39:42+03:00
Общество

В Уфе запустят 11 новых маршрутов общественного транспорта

Планами поделился начальник управления транспорта и связи Уфы Ильдар Юланов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Власти Уфы решили взяться за решение проблемы с транспортным обслуживанием некоторых микрорайонов. По словам главы управления транспорта и связи Уфы Ильдара Юланова, в 2020 году планируется запустить 11 новых маршрутов. Они будут обслуживать жителей Жилино, Федоровки, Нагаево, Елкибаево, микрорайонов Белореченский, Серебряный ручей, Никольский и Забельский. Кроме того, будет продолжена работа по обновлению остановочных павильонов.

Коснулся Юланов и проблемы сбоев в графике движения общественного транспорта. Многие уфимцы жалуются, что им приходится ждать свои автобусы по полчаса и больше. По словам Юланова, часто это происходит из-за пробок. С ними власти намерены бороться с помощью внедрения автоматизированной системы управления дорожным движением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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