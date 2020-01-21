2020-01-21T15:57:01+03:00
Общество

Уфимцев приглашают на зимний велоквест по городу

Принять участие в нем могут даже пешие
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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26 января в Уфе состоится зимний велоквест. К участию в нем приглашаются как обладатели двухколесного транспорта, так и те, у кого велосипедов нет, - им просто придется преодолевать маршрут "на своих двоих".

Участникам квеста предстоит пройти по указанным точкам и отыскать специфичные элементы городского дизайна или архитектуры. Игра рассчитана на команды, где может быть от одного до пяти человек. У одиноких игроков будет возможность присоединиться к чьей-либо команде.

Квест начнется в 13.00 у здания посольства Уральских гор (ул. Мустая Карима, 44). По расчетам организаторов, игра займет около трех часов.

- Для участия в квесте желательно заполнить онлайн-форму, размещенную на официальном обновленном сайте проекта Велотропа «Европа-Азия», - советуют организаторы игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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