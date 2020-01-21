На машиниста в Башкирии рухнул кран с 13 тоннами груза

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:19:45+03:00

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На карьере по добыче гранита в Учалинском районе произошел несчастный случай. На 56-летнего машиниста упал кран. Инцидент случился еще 28 сентября. В тот день мужчина работал на другом кране, но из-за нехватки машинистов ему пришлось пересесть в кабину монтажного крана МКТ 6-45. Во время подъема 13-тонного блока с трехметровой глубины кран потянуло вниз, в карьер. Мужчина выпрыгнул из кабины, но не успел отбежать достаточно далеко - одна из опор придавила его, сломав кости таза.

В Гострудниспекции республики заключили, что причинами несчастного случая стали проблемы c охраной труда на предприятии и неудовлетворительная организация работ. Оказалось, что срок службы злополучного крана истек еще в январе 2017 года, а у машиниста не было ни сигнального жилета, ни каски, ни подшлемника.

- Предприятие, допустившее нарушения требований охраны труда, привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 300 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе Гострудинспекции региона.

В Башкирии на машиниста упал кран.

ИСТОЧНИК KP.RU