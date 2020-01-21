2020-01-21T14:52:58+03:00
Происшествия

В одном из дворов Уфы нашли тело мужчины

Причины его смерти устанавливаются
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около часа дня 21 января в диспетчерский центр Уфы поступил вызов. Звонивший рассказал, что на дороге у дома №8/1 по улице Амантая лежит пожилой мужчина. По адресу направили экстренные службы, в том числе "скорую". К сожалению, прибывшие медики уже не могли помочь пострадавшему, они лишь констатировали его смерть. Что стало причиной гибели 66-летнего мужчины, установят специалисты.

Очевидцы рассказали каналу "Вся Уфа", что пенсионер поскользнулся и при падении ударился головой.

В Управлении гражданской защиты города уточнили, что на месте работает следственно-оперативная группа.

"Вся Уфа"

"Вся Уфа"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24